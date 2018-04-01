Путин принял отставку Амана Тулеева

Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом сообщает сайт Кремля.
Врио главы региона назначили Сергея Цивилёва. 9 сентября 2018 года в единый день голосования состоятся выборы губернатора. С 2010 года он занимается инвестициями в горнодобывающей сфере. С 2014 года является генеральным директором комплексом угледобывающих предприятий "Колмар" и владельцем 70 % ее акций.
1 апреля администрация Кемеровской области опубликовала видеообращение Амана Тулеева, в котором он вновь принес соболезнования людям, потерявшим родных в ТЦ "Зимняя вишня", и заявил об уходе в отставку по собственному желанию.
"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом находиться на посту губернатора нельзя, морально нельзя", — сказал губернатор.
В своем обращении Тулеев поблагодарил жителей Кузбасса за "большой жизненный путь", который они проделали под его правлением.
Аман Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 года, четыре раза переизбирался с крайне высокими результатами — 93,5-96,69% голосов.
По уставу Кемеровской области временно исполнять обязанности губернатора до нового назначения будет один из замов.
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- Сюжет: Отставки и назначения
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