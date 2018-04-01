Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку

Сегодня, 11:23.
Политика

Аман Тулеев досрочно покидает пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию. С заявлением об этом он обратился к Владимиру Путину, сообщила региональная администрация.

Аман Тулеев.
Аман Тулеев. Фото: ako.ru.

Тулеев заявил, что считает свое решение единственно верным после трагедии в Кемерове. "Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом находиться на посту губернатора нельзя, морально нельзя", — сказал губернатор. "Я сделал все, что мог. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования", — заявил он.

В своем обращении Тулеев поблагодарил жителей Кузбасса. "Дорогие земляки, мы вместе с вами прошли большой, очень большой жизненный путь — от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства. И все это сделали вы, вы. И я безмерно благодарен", — сказал губернатор.

После этой новости сайт Кемеровской области перестал открываться: очевидно, из-за необычно высокого количества посетителей.

Аману Тулееву 73 года. Его специальность — инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог. Военная профессия — сапер. Пришел в политику в 1990 году. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался с крайне высокими результатами — 93,5-96,69% голосов.

Полномочия Тулеева на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году. За время работы на посту главы Кузбасса неоднократно появлялись слухи о его проблемах со здоровьем и предстоящей отставке. Так, 22 мая 2017 года он ушел в официальный отпуск, который позднее продлили из-за операции. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Тулеев покинет пост. Однако 12 августа он вернулся на работу.

По уставу Кемеровской области временно исполнять обязанности губернатора до нового назначения будет один из замов.

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