Тулеев отправил в отставку вице-губернатора

Собеседник издания пояснил, что место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерова Ольга Турбаба, а кресло Лопатиной — ее заместитель Валентина Назимок.

Отставки последовали после страшного пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из которых — дети.

В произошедшем кемеровчане обвинили губернатора Тулеева, пишет ura.ru. Несколько тысяч человек вышли на улицу, скандируя "Тулеева — в отставку!". Стихийный митинг продолжался 11 часов.

Заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени перед собравшимися на площади Советов в Кемерове, попросив прощения у близких погибших. Глава Кузбасса к митингующим так и не вышел, он назвал их оппозицией и "бузотерами".

27 марта на совещании Тулеев пообещал Путину встретиться с родственниками погибших в торговом центре "Зимняя вишня".

28 марта указом президента РФ объявлено днем общенационального траура.