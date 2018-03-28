Тулеев отправил в отставку вице-губернатора

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должности вице-губернатора Алексея Зеленина и главу департамента внутренней политики Нину Лопатину, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.
Собеседник издания пояснил, что место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерова Ольга Турбаба, а кресло Лопатиной — ее заместитель Валентина Назимок.
Отставки последовали после страшного пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из которых — дети.
В произошедшем кемеровчане обвинили губернатора Тулеева, пишет ura.ru. Несколько тысяч человек вышли на улицу, скандируя "Тулеева — в отставку!". Стихийный митинг продолжался 11 часов.
Заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени перед собравшимися на площади Советов в Кемерове, попросив прощения у близких погибших. Глава Кузбасса к митингующим так и не вышел, он назвал их оппозицией и "бузотерами".
27 марта на совещании Тулеев пообещал Путину встретиться с родственниками погибших в торговом центре "Зимняя вишня".
28 марта указом президента РФ объявлено днем общенационального траура.
- Тулеев заявил Путину, что оппозиционеры организовали стихийный митинг и спекулируют на трагедии
- Тулеев пообещал Путину встретиться с родственниками погибших в торговом центре "Зимняя вишня"
- В Кемерове люди прорвались сквозь ограждения для проведения стихийного митинга
- Сюжет: Отставки и назначения
- Сюжет: Пожар в "Зимней вишне"
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