Скончался Юбер де Живанши: чем известен великий кутюрье, и почему по нему скорбит весь мир

Живанши стал законодателем моды XX века. Правнук французского живописца Пьера-Адольфа Бадена, основатель модного дома Givenchy и любимец главных американских икон стиля второй половины XX века интересовался модой еще с детства. Страсть к тканям и рисованию заставили его поступить в Школу изящных искусств в Париже, пишет Газета.Ru.

Самым важным знакомством в его жизни стала встреча с начинающей актрисой Одри Хепберн. Творческий тандем кутюрье и актрисы помог Живанши навсегда войти в историю мира высокой моды.

Наряд, разработанный Живанши для фильма "Сабрина" (платье-бюстье в пол, вышитое цветами со съемным шлейфом), стал визитной карточкой картины и даже принес "Оскар" за лучшие костюмы.

Для кого создавал одежду Живанши

Одри Хепберн стала для Живанши главной музой, близким другом и воплощением идеальной женщины. Модельер создавал для нее одежду для повседневной жизни и съемок в кино. Среди совместных работ были платья для фильмов "Как украсть миллион", "Шарада", "Забавная мордашка", "Завтрак у Тиффани".

Живанши создавал одежду для Греты Гарбо, Грейс Келли и Жаклин Кеннеди.

Жаклин Кеннеди доверила кутюрье разработать гардероб для президентского визита во Францию. Платье, созданное модельером, оценил сам генерал де Голль, сделав супруге американского президента изысканнейший комплимент: "Мадам, вы словно сошли с картины Ватто!". Впоследствии платье для похорон супруга Жаклин Кеннеди также заказала у Живанши.

В 1988 году Юбер де Живанши решил продать Givenchy группе LVMH, а спустя 7 лет сам покинул модный дом, уйдя на пенсию. Деятельность новых креативных директоров бренда Живанши предпочитал не обсуждать.

Чем занимался Живанши в последние годы жизни

20 последних лет Юбер де Живанши занимался тем, на что раньше у него не хватало времени. Он писал картины, выполнял заказы театров, разрабатывая костюмы к постановкам, с достоинством принимал знаки внимания — о нем еще при жизни начали писать книги и снимать фильмы. Но ни его Одри, ни его Жаклин уже не было рядом — он пережил их обеих на много лет.

Дом Givenchy с печалью сообщил о кончине своего основателя — великой личности мира французской высокой моды и джентльмена, который символизировал более полувека парижский шик и элегантность.