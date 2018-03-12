10 фактов о жизни и творчестве Олега Табакова

1. Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в семье врачей.

2. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ и был одним из лучших студентов. В 1957 году в школе-студии МХАТ Олег Ефремов создал студию молодых актеров, которая позже преобразовалась в театр "Современник". Олег Табаков стал самым молодым основателем этого театра.

3. Он был колоссально востребованным актером и из-за напряженного графика работы получил инфаркт в 29 лет. Врачи рекомендовали расстаться с профессией, но уже через два месяца после диагноза он репетировал "Обыкновенную историю".

4. В 1973 году Табакову досталась роль эсэсовского генерала Шелленберга в "17 мгновений весны" с Вячеславом Тихоновым в главной роли, после чего его начали узнавать и за пределами Советского Союза.



5. В 1976 году он вновь проявил свой комедийный талант в "12 стульях" Марка Захарова, сыграв застенчивого завхоза-воришку Альхена.

6. В 1978 году Табаков начал работу над озвучиванием кота Матроскина из мультфильма "Трое из Простоквашино". Шарика озвучил Лев Дуров, а дядю Федора – Мария Виноградова.

7. В 1974 году Табаков создает свою студию. Заниматься в ней пожелали около 300 человек, но отбор прошли только 18. Программа Табакова отличалась от других. На творческих вечерах читали "запрещенку" и встречались с культовыми фигурами, например, Владимиром Высоцким, Булатом Окуджавой. В 1977 году этот курс стал основой для будущего театра "Табакерка".

8. В 1992 году по его инициативе основана Летняя актерская школа имени Станиславского в Бостоне. В 2009 году артист объявил о создании актерского колледжа при "Табакерке". Каждый год в заведение принимали 24 человека. В 1986 году Табаков стал ректором Школы-студии МХАТ и проработал в должности до 2000 года.

После он стал художественным руководителем МХТ им. Чехова и занялся обновлением репертуара. Для этого Табаков пригласил новых режиссеров со свежим взглядом: Кирилла Серебренникова, Константина Богомолова, Сергея Женовача. Также театр дополнили актеры Константин Хабенский, Юрий Чурсин, Ирина Пегова, Максим Матвеев и другие.

9. Табаков имел два брака. Его первой женой стала актриса Людмила Крылова. Еще школьницей она влюбилась в актера и посещала все его постановки. У них родились двое детей: Антон (1960) и Александра (1966).

В 1981 году на курс Табакова в ГИТИСе поступила 16-летняя Марина Зудина. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, со временем у них начались отношения. В 1995 году, после 10-летнего романа, Олег Табаков и Марина Зудина расписались. В 1995 году Марина Зудина подарила Олегу Павловичу сына Павла, а в 2006 году дочку Марию.В 1970 году актер сам возглавил "Современник", но продолжал играть.

10. В августе 2015 года Олег Табаков отметил свое восьмидесятилетие. Свой юбилей он встретил в должности директора и художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова , а также члена Совета по культуре и искусству при президенте России.