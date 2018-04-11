Медики ВОЗ заявили, что в Сирии отравились химикатами около 500 человек

Из заявления Всемирной организации здравоохранения:

— По сообщениям партнеров в сфере здравоохранения, после обстрела Думы в субботу, согласно оценкам, около 500 пациентов прибыли в медицинские учреждения с признаками и симптомами, соответствующими воздействию химикатов. ...в частности, были признаки сильного раздражения слизистых мембран, трудности с дыханием и нарушения центральной нервной системы у тех, кто подвергся воздействию.

Представители ВОЗ заявляют, что из-за якобы случившейся химатаки "более 70 человек, находившихся в подвале, согласно сообщениям, скончались". Также заявляется, что у 43 умерших были симптомы, якобы соответствующие воздействию "крайне токсичных химикатов".

Питер Салама,

заместитель гендиректора Всемирной организации здравоохранения:

— ВОЗ требует немедленного беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи тем, кто пострадал; для оценки последствий.

При этом 10 апреля официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявлял ТАСС, что организация не имеет доступа в город Дума и не может подтвердить информацию о применении там химического оружия. "Мы не в состоянии это подтвердить, — отметил он. — Мы не имеем туда доступа, поэтому не можем проверить и подтвердить сообщения о применении отравляющих веществ".

Кто рассказал о химатаке в Думе?

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума, расположенном в предместье Дамаска Восточная Гута, было применено химоружие, выступили ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на ее сайте, отмечается, что при бомбардировке населенного пункта использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки людей, в больницы с признаками отравления доставлены местные жители.

Как отреагировала Россия на это сообщение?

В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в различных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения отравляющих веществ правительственными войсками.

Будут ли расследовать произошедшее в Думе?

Россия и Сирия уже пригласили экспертов Организации по запрещению химического оружия посетить Думу с целью провести расследование того, что там произошло. Организация сообщила, что в ближайшее время направит на место специальную миссию, и попросила сирийские власти осуществить для этого необходимые приготовления.