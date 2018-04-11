Медики ВОЗ заявили, что в Сирии отравились химикатами около 500 человек

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что после 7 апреля к медикам сирийского города Дума обратились за помощью 500 человек с признаками воздействия отравляющих веществ, пишет ТАСС. При этом организация ссылается на непроверенные данные неких неназванных "партнеров в сфере здравоохранения".
Из заявления Всемирной организации здравоохранения:
— По сообщениям партнеров в сфере здравоохранения, после обстрела Думы в субботу, согласно оценкам, около 500 пациентов прибыли в медицинские учреждения с признаками и симптомами, соответствующими воздействию химикатов.
...в частности, были признаки сильного раздражения слизистых мембран, трудности с дыханием и нарушения центральной нервной системы у тех, кто подвергся воздействию.
Представители ВОЗ заявляют, что из-за якобы случившейся химатаки "более 70 человек, находившихся в подвале, согласно сообщениям, скончались". Также заявляется, что у 43 умерших были симптомы, якобы соответствующие воздействию "крайне токсичных химикатов".
Питер Салама,
заместитель гендиректора Всемирной организации здравоохранения:
— ВОЗ требует немедленного беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи тем, кто пострадал; для оценки последствий.
При этом 10 апреля официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявлял ТАСС, что организация не имеет доступа в город Дума и не может подтвердить информацию о применении там химического оружия. "Мы не в состоянии это подтвердить, — отметил он. — Мы не имеем туда доступа, поэтому не можем проверить и подтвердить сообщения о применении отравляющих веществ".
Кто рассказал о химатаке в Думе?
С утверждением, что 7 апреля в городе Дума, расположенном в предместье Дамаска Восточная Гута, было применено химоружие, выступили ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". В заявлении, размещенном 8 апреля на ее сайте, отмечается, что при бомбардировке населенного пункта использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки людей, в больницы с признаками отравления доставлены местные жители.
Как отреагировала Россия на это сообщение?
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в различных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения отравляющих веществ правительственными войсками.
Будут ли расследовать произошедшее в Думе?
Россия и Сирия уже пригласили экспертов Организации по запрещению химического оружия посетить Думу с целью провести расследование того, что там произошло. Организация сообщила, что в ближайшее время направит на место специальную миссию, и попросила сирийские власти осуществить для этого необходимые приготовления.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.