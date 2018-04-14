США, Великобритания и Франция начали военную операцию против Сирии

Сегодня, 09:55.
Происшествия

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, сообщает "Интерфакс". По его словам, к операции против сирийских властей присоединились Великобритания и Франция. Эммануэль Макрон уже подтвердил это заявление.

Взрыв в Сирии.
Взрыв в Сирии. Фото: Из открытых источников.

"Я приказал вооруженным силам США нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. Совместная операция с подключением вооруженных сил Франции и Великобритании началась", — сказал Трамп в своем официальном видеообращении. Он поблагодарил обе страны за участие в этой операции.

По словам американского лидера, ответ на действия Асада будет включать все инструменты — в том числе, военные, экономические и дипломатические. Он также подчеркнул, что Америка не стремится к бессрочному присутствию в Сирии. "Мы готовы реагировать до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества", — заявил Трамп.

Американский президент также упрекнул российскую сторону в провале задачи по уничтожению химических запасов в Сирии.

Ряд законодателей США подверг критике Трампа за то, что он не получил предварительного одобрения Конгресса на удары по Сирии, пишет ТАСС.

Посольство России в Дамаске сообщило, что данных о гибели россиян в результате обстрела пока не поступало.

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп желает не только "наказать" сирийское правительство с помощью атаки на Сирию, но и заставить "заплатить" союзников страны — Россию и Иран.

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