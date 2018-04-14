США, Великобритания и Франция начали военную операцию против Сирии

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести "точечные удары" по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, сообщает "Интерфакс". По его словам, к операции против сирийских властей присоединились Великобритания и Франция. Эммануэль Макрон уже подтвердил это заявление.
"Я приказал вооруженным силам США нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. Совместная операция с подключением вооруженных сил Франции и Великобритании началась", — сказал Трамп в своем официальном видеообращении. Он поблагодарил обе страны за участие в этой операции.
Pres. Trump: "Americans have no illusions. We cannot purge the world of evil or act anywhere there is tyranny. No amount of American blood or treasure can produce lasting peace and security in the Middle East. It's a troubled place. We will try to make it better." pic.twitter.com/KesjinqzPS— ABC News (@ABC) 14 апреля 2018 г.
По словам американского лидера, ответ на действия Асада будет включать все инструменты — в том числе, военные, экономические и дипломатические. Он также подчеркнул, что Америка не стремится к бессрочному присутствию в Сирии. "Мы готовы реагировать до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества", — заявил Трамп.
Video shows surface-to-air missile launching into the sky above Damascus, Syria. https://t.co/v4pFflcEfg pic.twitter.com/iAk8AJ9Q0I— ABC News (@ABC) 14 апреля 2018 г.
Американский президент также упрекнул российскую сторону в провале задачи по уничтожению химических запасов в Сирии.
Ряд законодателей США подверг критике Трампа за то, что он не получил предварительного одобрения Конгресса на удары по Сирии, пишет ТАСС.
Посольство России в Дамаске сообщило, что данных о гибели россиян в результате обстрела пока не поступало.
Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп желает не только "наказать" сирийское правительство с помощью атаки на Сирию, но и заставить "заплатить" союзников страны — Россию и Иран.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.