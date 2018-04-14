США, Великобритания и Франция начали военную операцию против Сирии

"Я приказал вооруженным силам США нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. Совместная операция с подключением вооруженных сил Франции и Великобритании началась", — сказал Трамп в своем официальном видеообращении. Он поблагодарил обе страны за участие в этой операции.

Pres. Trump: "Americans have no illusions. We cannot purge the world of evil or act anywhere there is tyranny. No amount of American blood or treasure can produce lasting peace and security in the Middle East. It's a troubled place. We will try to make it better." pic.twitter.com/KesjinqzPS — ABC News (@ABC) 14 апреля 2018 г.

По словам американского лидера, ответ на действия Асада будет включать все инструменты — в том числе, военные, экономические и дипломатические. Он также подчеркнул, что Америка не стремится к бессрочному присутствию в Сирии. "Мы готовы реагировать до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества", — заявил Трамп.

Video shows surface-to-air missile launching into the sky above Damascus, Syria. https://t.co/v4pFflcEfg pic.twitter.com/iAk8AJ9Q0I — ABC News (@ABC) 14 апреля 2018 г.

Американский президент также упрекнул российскую сторону в провале задачи по уничтожению химических запасов в Сирии.

Ряд законодателей США подверг критике Трампа за то, что он не получил предварительного одобрения Конгресса на удары по Сирии, пишет ТАСС.

Посольство России в Дамаске сообщило, что данных о гибели россиян в результате обстрела пока не поступало.

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп желает не только "наказать" сирийское правительство с помощью атаки на Сирию, но и заставить "заплатить" союзников страны — Россию и Иран.