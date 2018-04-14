Авиаудары в Сирии нанесли по трем целям в районе Дамаска. Подробности

Цель в районе Дамаска включала научно-исследовательский центр, участвующий в разработке и производстве химического оружия. В Хомсе союзники разбомбили хранилище химоружия. Третьей целью было хранилище химикатов и командный пункт, пишет "Медуза".

По словам министра обороны США Джона Мэттиса, удар был вдвое мощнее прошлогоднего, когда в ответ на химатаку США разбомбили сирийский военный аэродром. Новые удары в ближайшее время не планируются.

"Была уничтожена важная инфраструктура, которая приостановит сирийский режим. Они потеряют годы исследований и разработки", — заявил Джозеф Данфорд.

В Лондоне заявили, что "нападение на арабскую республику было "законным и пропорциональным применением силы". Во Франции утверждают, что атака "ограничена ударами по объектам сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие". Авиаудары в Сирии поддержала Австралия.

Video shows surface-to-air missile launching into the sky above Damascus, Syria. https://t.co/v4pFflcEfg pic.twitter.com/iAk8AJ9Q0I — ABC News (@ABC) 14 апреля 2018 г.

Агентство САНА сообщило, что сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска. Источник РИА Новости в свою очередь рассказал о перехвате 20 ракет. По его данным, среди подтвержденных целей — исследовательский центр, командование гвардии, аэропорт, казармы сил особого назначения.

По данным Минобороны РФ, США, Великобритания и Франция выпустили по сирийским объектам более 100 крылатых ракет класса "воздух-земля". Значительная часть ракет была сбита на подлете к целям. Сирийская армия оборонялась средствами ПВО советского производства. В отражении удара Запада были задействованы средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", произведенные более 30 лет назад в СССР. Российские подразделения ПВО на территории Сирии для отражения ракет коалиции не применялись.

Пока известно о гибели трех мирных жителей. Жители Дамаска проводят стихийный митинг на площади Умавиин в центре столицы. Участники акции вышли на улицу, чтобы поддержать президента страны Башара Асада. Их глубоко возмутили действия США.

Как сообщил телеканал Fox News, часть сирийских военных самолетов перебазировали на базу Хмеймим под защиту российской ПВО.

Агентство Reuters приводит комментарий представителя поддерживающих сирийские власти сил. По данным источника, средствам ПВО САР удалось сбить около трети выпущенных по республике ракет. Всего, как отмечается, их было около 30. "Мы были заранее предупреждены русскими об ударе: эвакуацию провели на всех военных базах несколько дней назад", — заявил собеседник агентства. По его оценке, Дамаск "выдержал удар".

Елисейский дворец разместил в своем официальном аккаунте в Twitter видео вылета самолетов для нанесения ударов по Сирии.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция провели бомбардировку Сирии в ответ на химическую атаку, предположительно проведенную сирийской армией в Восточной Гуте 7 апреля. Россия считает, что доказательства проведения химатаки были сфальсифицированы при участии Великобритании.

Посольство России в США опубликовало заявление, в котором возложило ответственность за авиаудары на США, Великобританию и Францию. Дипломатическое представительство назвало "неприемлемым и недопустимым" оскорбление президента России (очевидно, имеется ввиду заявление Трампа о неспособности Путина стать гарантом уничтожения химоружимя в Сирии).