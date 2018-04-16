Трамп настаивал на ракетном ударе по российским объектам в Сирии

Перед атакой, которая была предпринята в ночь на 14 апреля, руководитель Пентагона представил в Белый дом три варианта удара по Сирии:

В первом предполагалось атаковать те сирийские объекты, которые в США подозревают в то, что они имеют отношение к химическому оружию.

Во втором Пентагон предлагал ударить и по объектам, связанным с химоружием, и по центрам военного командования. Но это вариант тоже подразумевал атаку лишь по сирийцам.

Самый тяжелый вариант атаки подразумевал подрыв военного потенциала сирийского режима, не затрагивая при этом "политических механизмов Башара Асада". Однако в данном случае мог произойти и обстрел в том числе российских систем ПВО, размещенных в Сирии.

Трамп, по данным Wall Street Journal, остановился на третьем варианте с бомбардировкой российских и иранских объектов, если это будет необходимо для уничтожения техники сирийской армии.

По информации газеты, Трамп настаивал на ударе по российским и иранским объектам в Сирии, если это будет необходимо для уничтожения сирийской военной техники. Однако Мэттис выступил против этого. В итоге Трамп утвердил "гибридный план". Джеймс Мэттис решительно выступил против этого, пишет издание. Поэтому выбрали второй, промежуточный вариант атаки.

Напомним, что в ночь на 14 апреля США при поддержке союзников из Великобритании и Франции обстреляли крылатыми ракетами территорию Сирийской Арабской республики. Всего, под данным минобороны РФ, было выпущено 103 ракет, треть из них сбили ПВО. Во время атаки были ранены несколько человек, жертв нет.

Вашингтон объяснил свои действия ответом на "химатаку" в городе Дума. При этом никаких доказательств применения Дамаском запрещенных веществ нет.