США предупредили Россию о готовящемся авиаударе в Сирии

Он подчеркнул, что цели, которые США выбрали для поражения, являлись частью нелегальной программы химического оружия, развернутой правительством Сирии во главе с Башаром Асадом. Хантсман сказал, что речи о конфликте России и США не идет.

"Мы защищаем принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда", — резюмировал посол, добавив, что США рассчитывает на сотрудничество с Россией.

14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по территории Сирии. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля". Системы ПВО Сирии сбили большинство из них на подлете к целям. Россия осудила действия западных государств и созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Удар по Сирии стал ответом на применение химического оружие в сирийской Думе, которое якобы произошло 7 апреля. Москва неоднократно указывала на отсутствие доказательств химатаки, подчеркивая, что в данном случае речь идет о провокации, целью которой является срыв перемирия.