Путин обвинил США в нарушении международного права после удара по Сирии

Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников. США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии в нарушение устава ООН и международного права, без санкции Совета Безопасности, заявил президент Владимир Путин.
"США своими действиями в Сирии еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, а также провоцируют новую волну беженцев", — считает президент России.
Путин также заявил, что химическая атака против гражданского населения в пригороде Дамаска была инсценировкой. "Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", — говорится в его заявлении.
Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ— Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.
Владимир Путин,
президент России:
Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.
Очевидцам атаки США против Сирии удалось сфотографировать момент нанесения ракетных ударов. pic.twitter.com/iD0ezK3iuo— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 14 апреля 2018 г.
Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств. "Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования", — отметил Путин.
Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй сообщила, что удару в Сирии "Не было альтернатив". "Русские наложили вето на резолюцию в СБ ООН, которая бы создала независимое расследование атаки в Думе. Поэтому нет практической альтернативы использованию силы, чтобы ослабить и сдержать использование химического оружия сирийским режимом", — сообщается в ее заявлении.
Путин считает, что "история расставит все по своим местам". "Она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", — заметил президент РФ.
Страны Запада применили в Сирии 103 ракеты, в том числе крылатые "Томагавк", заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. Большинство из них сирийцы сумели перехватить с помощью советских ПВО.
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