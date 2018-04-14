Путин обвинил США в нарушении международного права после удара по Сирии

"США своими действиями в Сирии еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, а также провоцируют новую волну беженцев", — считает президент России.

Путин также заявил, что химическая атака против гражданского населения в пригороде Дамаска была инсценировкой. "Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", — говорится в его заявлении.

Tir d’un missile de croisière naval depuis une de nos frégates multimissions cette nuit en Méditerranée. Objectif : un site de production d’armes chimiques du régime syrien. pic.twitter.com/A4hO0EtkvQ — Florence Parly (@florence_parly) 14 апреля 2018 г.

Владимир Путин,

президент России:

Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом.

Очевидцам атаки США против Сирии удалось сфотографировать момент нанесения ракетных ударов. pic.twitter.com/iD0ezK3iuo — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 14 апреля 2018 г.

Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств. "Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования", — отметил Путин.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй сообщила, что удару в Сирии "Не было альтернатив". "Русские наложили вето на резолюцию в СБ ООН, которая бы создала независимое расследование атаки в Думе. Поэтому нет практической альтернативы использованию силы, чтобы ослабить и сдержать использование химического оружия сирийским режимом", — сообщается в ее заявлении.

Путин считает, что "история расставит все по своим местам". "Она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", — заметил президент РФ.

Страны Запада применили в Сирии 103 ракеты, в том числе крылатые "Томагавк", заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. Большинство из них сирийцы сумели перехватить с помощью советских ПВО.