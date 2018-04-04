"Маразм зашел далеко": Песков жестко высказался о деле Скрипаля

Правительству Великобритании придется извиниться перед Россией за обвинения в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".
"Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно. Российская сторона с самого начала сказала, что не имеет отношения . А, вот, министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, премьер-министру Великобритании как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по ЕС, которым они что-то рассказывали <…> И каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне ", — цитирует агентство Пескова.
Дело Скрипаля не закончится в скором времени, считает пресс-секретарь президента РФ.
"Безусловно, это еще история долгая, маразм зашел слишком далеко. К нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится, но неизбежны такие вот прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться", — заявил пресс-секретарь президента.
4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что к покушению причастна Россия. Кремль все обвинения отверг, пишет znak.com. После этого в знак солидарности с позицией Великобритании США выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство РФ в Сиэтле. Канада, Австралия и несколько стран Европы признали российских дипломатов персонами нон-грата и обязали их покинуть территории своих стран.
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