"Маразм зашел далеко": Песков жестко высказался о деле Скрипаля

"Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно. Российская сторона с самого начала сказала, что не имеет отношения . А, вот, министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, премьер-министру Великобритании как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по ЕС, которым они что-то рассказывали <…> И каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне ", — цитирует агентство Пескова.