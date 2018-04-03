Дочь Скрипаля незадолго до отравления получила доступ к секретному банковскому счету

За несколько дней до отравления дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля получила доступ к секретному счету в банке со 150 тысячами фунтов, сообщило британское издание The Mirror.
Средства с секретного счета принадлежали брату Юлии Скрипаль — Александру. Он погиб в 2017 году в Санкт-Петербурге "при таинственных обстоятельствах", пишет "Национальная служба новостей" со ссылкой на британское СМИ.
Бывшая жена Александра — Наталья — позднее положила на счет в некий российский банк половину от суммы, которую она выручила с продажи их дома в Великобритании (женщина является дочерью экс-агента ГРУ Геннадия Грищенко).
Наталья также рассказала журналистам про "странного" молодого человека Юлии Скрипаль. Британское издание пишет, что российские СМИ пытаются скрыть его личность. По некоторым данным, он и его мать якобы работают на компанию, связанную с российской разведкой, пишет ura.ru.
Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. Из больницы выписан пострадавший при инциденте в Солсбери полицейский Ник Бейли, которого госпитализировали в критическом состоянии в один день со Скрипалями.
Улучшение ее состояния по-своему объяснил отец погибшего в Великобритании экс-агента ФСБ Александра Литвиненко, пишет "Федеральное агентство новостей". Он считает, что рядом с ней просто не было отравителя — в отличие от ситуации с его сыном. "Рядом с Сашей был отравитель. И в госпитале он был. Потому что его, я считаю, три раза отравили", — сказал Вальтер Литвиненко.
Сообщалось также, что яд для Скрипаля мог содержаться в гречневой каше.
Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери 4 марта марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства "Новичок", разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.
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