Дочь Скрипаля незадолго до отравления получила доступ к секретному банковскому счету

Средства с секретного счета принадлежали брату Юлии Скрипаль — Александру. Он погиб в 2017 году в Санкт-Петербурге "при таинственных обстоятельствах", пишет "Национальная служба новостей" со ссылкой на британское СМИ.

Бывшая жена Александра — Наталья — позднее положила на счет в некий российский банк половину от суммы, которую она выручила с продажи их дома в Великобритании (женщина является дочерью экс-агента ГРУ Геннадия Грищенко).

Наталья также рассказала журналистам про "странного" молодого человека Юлии Скрипаль. Британское издание пишет, что российские СМИ пытаются скрыть его личность. По некоторым данным, он и его мать якобы работают на компанию, связанную с российской разведкой, пишет ura.ru.

Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. Из больницы выписан пострадавший при инциденте в Солсбери полицейский Ник Бейли, которого госпитализировали в критическом состоянии в один день со Скрипалями.

Улучшение ее состояния по-своему объяснил отец погибшего в Великобритании экс-агента ФСБ Александра Литвиненко, пишет "Федеральное агентство новостей". Он считает, что рядом с ней просто не было отравителя — в отличие от ситуации с его сыном. "Рядом с Сашей был отравитель. И в госпитале он был. Потому что его, я считаю, три раза отравили", — сказал Вальтер Литвиненко.

Сообщалось также, что яд для Скрипаля мог содержаться в гречневой каше.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери 4 марта марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства "Новичок", разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения.