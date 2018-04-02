Яд для Скрипаля мог содержаться в гречневой каше

Дочь покупала некоторые из продуктов не сама, а попросила сделать это свою подругу, пишет The Sun.

По данным СМИ, Скрипаль просил свою дочь привезти ему кашу, лавровые листья и специи, но она забыла их купить и попросила об этом свою подругу, которая прилетела в Великобританию другим рейсом. Она ввезла на территорию Великобритании пачку гречневой крупы. Полиция Великобритании допросила знакомую Юлии. Как оказалось, она работает в большой медицинской компании в России. Других подробностей издание не приводит.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления. Власти Великобритании полагают, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в России. В Москве обвинения отвергли, а Следственный комитет РФ начал собственное расследование отравления Юлии Скрипаль, которая является гражданкой России, пишет "Росбалт".

26 марта стало известно, что более сотни российских дипломатов должны будут покинуть США и более дюжины европейских стран, в том числе Украину, Францию и Германию. Причиной дипломатического скандала стало обвинение Великобритании в адрес Москвы. Также стало известно, что Россия в ответ вышлет более 50 британских дипломатов.

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — это провокация британских спецслужб. Посол также отметил, что английские спецслужбы могли устроить нападение на Скрипалей в Солсбери, чтобы отвлечь внимание населения от Brexit. Он добавил, что возможна другая причина — попытка Британии получить ведущую роль среди западных стран в сдерживании России.