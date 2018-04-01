МИД России вывесил список вопросов к Великобритании и Франции в связи с "делом Скрипаля"

В частности, российский МИД интересует, почему ему отказали в праве консульского доступа к двум гражданам РФ, пострадавшим в Великобритании. Москва также спрашивает, какие антидоты вводили Скрипалям и откуда они у британских медиков.

Россия спрашивает также, на каких основаниях к расследованию привлекли Францию, каким образом Париж участвует в следственных действиях и откуда информация о "российском происхождении" отравляющего вещества группы "Новичок".

Москва также интересуется, какими знаниями обладают парижские эксперты в области боевых отравляющих веществ или их аналогов и имеются ли у Франции контрольные образцы — эталоны вещества.

26 марта стало известно, что более сотни российских дипломатов должны будут покинуть США и более дюжины европейских стран, в том числе Украину, Францию и Германию. Причиной дипломатического скандала стало обвинение Великобритании в адрес Москвы.

По мнению британских властей, Россия причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. Москва отрицает все обвинения и квалифицирует случившееся со Скрипалями как террористический акт.