Persona non grata: Россия вышлет 60 дипломатов США и закроет консульство в Петербурге

"Буквально в эти минуты посол Соединенных Штатов Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США", — цитирует министра "Интерфакс".

Вскоре на сайте МИДа появилось официальное сообщение о встрече Рябкова и Хантсмана.

"Исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом", — говорится в сообщении.

Дипломаты должны покинуть территорию России до 5 апреля.

Здание генконсульства в Петербурге американские представители должны полностью освободить не позднее 31 марта.

"От Дж. Хантсмана также были потребованы разъяснения его публичных высказываний о возможности ареста российских государственных активов в США", — говорится в сообщении. Рябков предупредил его, что арест российской собственности "приведет к дальнейшей серьезной деградации" в отношениях двух стран, пишет polit.ru.

26 марта стало известно, что более 100 российских дипломатов должны будут покинуть США и более 10 европейских стран. Больше всего вышлет Америка (60 человек) и Украина (13 человек), пишет РИА "Новости". Этот демарш страны Запада сделали в знак солидарности с Великобританией, руководство которой обвиняет Россию в покушении на убийство в Солсбери отца и дочери Скрипалей нервно-паралитическим газом. В покушении на них британские власти обвиняют Россию. В ЕС, США, Канаде, Австралии с ними солидарны. Россия заявляет о непричастности к преступлению.