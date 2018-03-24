Дело Скрипаля: Евросоюз отзывает посла, члены ЕС готовы выслать российских дипломатов

Лидеры стран Евросоюза приняли решение отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера, заявил шведский премьер-министр Стефан Левен, сообщают РИА Новости. В то же время, по данным газеты The Guardian, ряд европейских стран рассматривают возможность выслать из страны российских дипломатов.
Собеседник РИА Новости сообщил, что посла Эдерера могут отозвать для консультаций в Брюссель примерно на месяц. Он также предупредил, что некоторые страны Европы могут выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".
И об этом же пишет и британская The Guardian. По данным неназванного источника издания, Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность выслать из страны российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Между тем, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал отзыв посла вынужденной мерой, а не "шагом в рамках санкций - ведь посол не был отозван окончательно.
Напомним, четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, завербованного Лондоном, и его дочь нашли без сознания в центре Солсбери — города, где они жили. Их госпитализировали, и сегодня их состояние остается критическим.
При этом полиция пришла к выводу, что использовано было отравляющее вещество, которое его создатель называет "Новичок".
Между тем, на днях "Новая газета" опубликовала материалы уголовного дела, которые свидетельствуют, что "Новичок" уже убивал — его использовали в 1995 году годах для того, чтобы отравить главу "Росбизнесбанка" Ивана Кивелиди. Причем отравляющее вещество бандитам продал сотрудники Института технологии органического синтеза, не понесший наказания.
В эфире телеканала "Дождь" автор публикации в "Новой" Роман Шлейнов высказал предположение, что российские власти действительно утратили контроль над отравляющим веществом из разряда мощного химического оружия. Таким и было одно из предположений премьер-министры Великобритании Терезы Мэй.
Вообще же, официальный Лондон обвинил Москву в применении химического оружия на территории королевства и выслал 23 российских дипломата. Кремль со своей стороны отвергает причастность российских спецслужб к отравлению Скрипаля.
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