Лондон сделал тревожное заявление о состоянии здоровья Скрипалей

Есть вероятность, что токсичное вещество поразило работу мозга и скажется на умственных способностях пострадавших.

"Точные последствия воздействия опасного вещества на пострадавших пока неизвестны. Результаты медицинских анализов указывают на то, что их умственные способности могут пострадать, однако неясно, в какой степени", — подчеркивается в документе суда, который защищает интересы недееспособных лиц.

Состояние Скрипалей по-прежнему оценивается как "критическое, но стабильное", пишет "Росбалт".

Из больницы выписан пострадавший при инциденте в Солсбери полицейский Ник Бейли, которого госпитализировали в критическом состоянии в один день со Скрипалями.

"Бейли покинул больницу, и это радостно слышать… Мы желаем Нику и его семье всего самого-самого лучшего, я думаю, что их ждут непростые шаги вперед", — говорится в полученном РИА Новости заявлении руководителя региональной полиции Ангуса Макферсона.

Эксперты военной лаборатории в Портон-Даун (Великобритания) установили, что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, использовалось "как часть группы "Новичок", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии премьера Британии Терезы Мэй.

Группа ядов под кодовым названием "Новичок" считаются результатом программы по созданию химического оружия третьего поколения. В 1987 году Советский Союз, а потом уже и Россия остановили разработки химоружия и приступили к химическому разоружению. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что все химоружие РФ уничтожила при свидетельстве ОЗХО.

Саммит ЕС не принял практических мер против России по делу Скрипаля, выразил солидарность с Лондоном и обещал Великобритании помощь в расследовании инцидента.