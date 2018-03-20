Вышел из комы и заговорил лондонский полицейский, отравленный "Новичком"

Отец и дочь Скрипали по-прежнему находятся в коме. В общей сложности от "Новичка" пострадали 38 человек.

Между тем эксперты рассказывают о том, как могло произойти массовое отравление в британской столице отравляющей системой под кодовым названием "Новичок".

К отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании вряд ли причастна Россия, заявил доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, входивший в советское время в группу разработчиков "Новичка", пишет РИА Новости.

По словам профессора, об этом свидетельствует то, что все пострадавшие живы. "Значит, либо это вовсе не система "Новичок", либо она была плохо "сварена", халтурно применена. Или же сразу после применения англичане использовали антидот, а для этого надо было знать, чем именно ты отравляешь", — сказал эксперт.

Ринк считает, что даже малограмотные российские диверсанты не стали бы применять единственный препарат российского происхождения, поскольку это "просто смешно и недопустимо".

Профессор также указал, что для профессионалов технология "Новичка" общедоступна, его может сделать любая фармацевтическая или химическая корпорация. Однако точную рецептуру воспроизвести сложно, и поэтому британцы не дают образец Москве, уверен он. "Как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться. Сразу выяснится, что это не российская технология", — считает Ринк.

Эксперт отмечает, что в Великобритании есть специалисты, которые могли обработать веществом вещи Скрипаля. Он также добавил, что версия о перевозке яда дочерью бывшего шпиона в чемодане — "полная ахинея". "Это чушь собачья! (...) Она бы при таком варианте даже не доехала до Лондона", — подчеркнул он, пишет Lenta.ru.

Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери 4 марта марта. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства "Новичок", разрабатывавшегося в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения. По одной из версий, Скрипаля могли отравить через вентиляцию автомобиля при помощи порошкообразного вещества.

"Дело Скрипаля" стало поводом для международного скандала. Лондон обвинил Москву в случившемся и объявил о высылке 23 российских дипломатов. Москва ответила зеркально.