Представитель МИД РФ назвала страны происхождения яда "Новичок"

Наиболее вероятно, источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок", уверена Захарова.

Дипломат отметила, что раскрытие Великобританией формулы "Новичка" прояснит, какие страны разрабатывали этот газ. Захарова уверена в том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй специально использовала шаблонное название "Новичок", чтобы вызвать ассоциации с Россией, пишет bfm.ru.

"Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским", — заявила Захарова. Официальный представитель МИД РФ также отметила, что в России никогда не было исследований химического оружия под кодовым названием "Новичок".

Между тем Словакия, Чехия и Швеция отвергают обвинения российской стороны в причастности к происхождению нервно-паралитического вещества "Новичок" — об этом заявили главы и представители дипломатических ведомств, пишет "Коммерсантъ".

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий считает, что заявление госпожи Захаровой "ничем не подкреплено". Он назвал подобные высказывания "стандартным способом манипулирования информацией в общественном пространстве" с использованием сообщений "спекулятивного характера".

Как начался новый дипскандал

4 марта в британском городе Солсбери на скамейке в одном из ТЦ обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Оба находятся в коме. Всего от "газовой атаки" пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 года лишения свободу за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, задержанных в США.