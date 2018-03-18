Представитель МИД РФ назвала страны происхождения яда "Новичок"

Наиболее вероятным источником происхождения химиката типа "Новичок" являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, под вопросом США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "России 24".
Наиболее вероятно, источником происхождения данного химиката являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок", уверена Захарова.
Дипломат отметила, что раскрытие Великобританией формулы "Новичка" прояснит, какие страны разрабатывали этот газ. Захарова уверена в том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй специально использовала шаблонное название "Новичок", чтобы вызвать ассоциации с Россией, пишет bfm.ru.
"Премьер-министр Великобритании не оперирует формулой, премьер-министр Великобритании оперирует вот этим самым шаблонным названием, которое моментально дает ассоциацию с Российской Федерацией, даже с чем-то русским", — заявила Захарова. Официальный представитель МИД РФ также отметила, что в России никогда не было исследований химического оружия под кодовым названием "Новичок".
Между тем Словакия, Чехия и Швеция отвергают обвинения российской стороны в причастности к происхождению нервно-паралитического вещества "Новичок" — об этом заявили главы и представители дипломатических ведомств, пишет "Коммерсантъ".
Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий считает, что заявление госпожи Захаровой "ничем не подкреплено". Он назвал подобные высказывания "стандартным способом манипулирования информацией в общественном пространстве" с использованием сообщений "спекулятивного характера".
Как начался новый дипскандал
4 марта в британском городе Солсбери на скамейке в одном из ТЦ обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Оба находятся в коме. Всего от "газовой атаки" пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 года лишения свободу за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, задержанных в США.
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