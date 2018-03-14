Секретный яд для Скрипаля: что такое "Новичок", подозреваемые. Подробности

Ученые в британской военной исследовательской лаборатории Портон Даун идентифицировали яд как нервно-паралитическое вещество военного образца из класса "Новичок", разработанного в Советском Союзе в 1970-1980-е годы, сообщает Reuters.

Что известно о "химическом составе" преступления?

Вил Мирзаянов (он является одним из разработчиков боевого отравляющего вещества (БОВ) "Новичок", 22 года живет в США) говорит о том, что "Новичок" в 10 раз сильнее любых нервно-паралитических веществ, что двух граммов достаточно для убийства 500 человек. Он же говорит, что это аэрозоль.

В случае со Скрипалем погибших нет вообще, есть трое пострадавших. Химики, опрошенные Business FM, утверждают, что, если бы яд применили в виде аэрозоля в замкнутом пространстве, пострадали бы все, кто находился в этом помещении, и прежде всего сам отравитель.

Точечное воздействие яда на пострадавших можно было бы объяснить нанесением вещества в форме жидкости на кожу или одежду, но в таком случае нервно-паралитические вещества убивают почти мгновенно, уверены эксперты.

Также Мирзаянов сказал о судьбе отравившихся: "Это настоящая пытка. Скрипаль и его дочь практически погибли. Даже если они выжили, они уже не смогут восстановиться"?

Химик утверждает, что выложил формулу в своей книге, которую можно купить в интернете за 30 долларов. Однако формула опубликована не полностью. Вместо некоторых конкретных атомов в ней указаны целые группы элементов, что многократно расширяет число возможных вариантов.

Формула вещества до сих пор остается засекреченной.

Novichok недавно "всплывал"

Источник "Росбалта" в спецслужбах рассказал: "Это вещество недавно "всплывало". Им на Ближнем Востоке был отравлен один из арабских полевых командиров. Исполнителем являлся житель Чечни. Однако было установлено, что это — так сказать, внутренние "разборки", которые к российским спецслужбам никакого отношения не имели. Данная история показывает, что "Новичок" есть не только у спецслужб", — полагает собеседник агентства.

В последние дни распространяется информация о том, что веществом, похожим на "Новичка", в 1995 году отравили главу Росбизнесбанка Ивана Кивелиди. В случае с отравлением Кивелиди убийца использовал яд в жидкой форме. Капля, нанесенная на телефонную трубку, убила банкира, затем его секретаршу и даже патологоанатома, работавшего с телом Кивелиди. Пострадали и несколько сотрудников правоохранительных органов, приезжавших на место происшествия.

Появились подозреваемые

Скотланд-Ярд разыскивает в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля мужчину и женщину. Пара, замеченная рядом с Скрипалем и его дочерью Юлией незадолго до отравления, вызвала серьезные подозрения. В день госпитализации пострадавших эти мужчина (с темными волосами) и женщина-блондинка улетели из Великобритании.

Нота протеста и судьба "российских англичан"

Посольство РФ в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту, в которой вновь заявило о непричастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Британские активы российских бизнесменов и чиновников могут заморозить, сообщила The Guardian. Такие санкции Лондон может ввести из-за отравления Сергея Скрипаля.

По данным Knight Frank, примерно пятая часть элитной недвижимости в британской столице принадлежит русскоговорящим гражданам. Но есть еще замки, поместья, угодья, которые тоже принадлежат россиянам.

Справка

4 марта в британском городе Солсбери на скамейке в одном из ТЦ обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оба находятся в коме.

Всего от "газовой атаки" пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на 10 человек, задержанных в США.