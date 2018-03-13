Премьер-министр Великобритании заявила о причастности России к отравлению Скрипаля

По ее словам, ведущие эксперты в военной научно-технической лаборатории в Портон-Даун заключили, что Россия ранее производила это вещество и до сих пор может это делать. Кроме того, британские власти предполагают, что в некоторых перебежчиках Россия видит "оправданные мишени для убийства".

"Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены используемым в военных целях отравляющим нервно-паралитическим веществом типа "Новичок", созданного в России", — сказала Мэй.

Наиболее вероятными, по словам премьера, остаются две версии покушения на Скрипаля: либо это был акт государственного преступления со стороны России, либо Москва допустила утечку ядовитого вещества, которое и было использовано третьей стороной. Правительство Британии ждет разъяснений от России до вечера вторника. Если "заслуживающий доверия" ответ получен не будет, Мэй пообещала жесткие ответные меры, сообщает РБК.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос британского журналиста о возможной причастности России к отравлению Скрипаля, заявил: "Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать".

Справка

4 марта в британском городе Солсбери на скамейке в одном из ТЦ обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оба находятся в коме. Всего от "газовой атаки" пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 года лишения свободу за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, задержанных в США.