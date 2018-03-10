СМИ назвали новую версию отравления экс-полковника ГРУ, шпиона Скрипаля

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его дочь Юлия могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом в своем доме в Солсбери. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета The Telegraph.
Следователи пришли к такому выводу после того, как сержант местной полиции Ник Бейли, посетивший дом пострадавших, попал в больницу с тяжелым отравлением. При этом медик, который оказывал отравившимся помощь на месте, не пострадал.
Телеканал Sky News обнаружил, что люди в костюмах химзащиты даже очистили могилы жены и сына Скрипаля от цветов, предполагая наличие в них опасных веществ.
При этом до сих пор непонятно, чем именно и каким образом был отравлен Скрипаль. Официальных версий английская полиция не выдвигает. О возбуждении уголовного дела также не известно.
Факт
О том, что пострадали именно экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, официально заявил только глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали этих имен.
Справка
В 1990-х Скрипаля завербовала британская разведка. Годы он передавал сведения, составляющие государственную тайну. В 2006 году полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля осудили к 13 годам лишения свободы. В суде говорилось, что даже после увольнения экс-разведчик продолжал передавать секретные данные, которые добывал через бывших сослуживцев. В 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на десятерых россиян-агентов российских спецслужб. В их числе были генерал-майор СВР Михаил Васенков и Анна Чапман. После освобождения Скрипаль уехал в Англию.
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