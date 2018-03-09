Лавров прокомментировал причастность РФ к отравлению шпиона в Англии

Лавров в жестки выражениях прокомментировал подозрения в причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Сергей Лавров,

министр иностранных дел России:

— Это несерьезно, это чистой воды пропаганда, чистой воды нагнетание истерики и истерии.

История обсуждается с 5 марта, когда полиция графства Уилтшир сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом.

О том, что пострадали именно экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, официально заявил только глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, ни разу не назвали этих имен.

Пострадавшие находятся в коме. В тяжелом состоянии госпитализирован обнаруживший их полицейский, пишет Медуза.

Факт

Скрипаля раскрыли как британского шпиона еще в 2004 году. Убежище он получил в Британии: в России его освободили из заключения в обмен на разведчиков, который состоялся между Россией и США в 2010 году. Тогда РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.



