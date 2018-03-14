США предложили ввести новые санкции против России из-за отравления Скрипаля

Политик сослался на закон 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия. Документ подразумевает введение санкций против государства, которое использовало химическое оружие, пишут РИА Новости.

"Администрация Трампа объявила Северную Корею государством — спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация должна также рассмотреть, следует ли сделать относительное заявление относительно России", — сказал Менендес.

Напомним, ранее британские власти сделали вывод о "высокой вероятности" причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом "на основании ряда факторов".

Справка

4 марта в британском городе Солсбери на скамейке в одном из ТЦ обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оба находятся в коме. Всего от "газовой атаки" пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 года лишения свободу за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, задержанных в США.