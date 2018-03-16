Британские СМИ сообщили новые подробности отравления Скрипаля

По данной версии, отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды или косметики, который должен был быть распакован только в доме Скрипаля в Солсбери.

Напомним, ранее британские власти сделали вывод о "высокой вероятности" причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом "на основании ряда факторов". Кроме того, Британия приостанавливает двусторонние контакты с РФ и высылает дипломатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российский ответ на санкции Лондона в отношении Москвы последует очень скоро.

Справка

4 марта в британском городе Солсбери на скамейке в одном из ТЦ обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Оба находятся в коме. Всего от "газовой атаки" пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 года лишения свободу за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, задержанных в США.