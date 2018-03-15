Сергей Лавров пообещал выслать британских дипломатов из России в ответ на санкции

"Этот ответ мы, как вежливые люди, сначала доведем до наших британских коллег", — заверил глава МИД РФ, сообщает ТАСС.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Двусторонние контакты между странами будут заморожены, члены британской королевской семьи и правительства не приедут летом на чемпионат мира по футболу в России. Все это — результат отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь Скрипаля и его дочери Юлии, сообщила премьер.

Посольство РФ в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту, в которой вновь заявило о непричастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Справка

4 марта в британском городе Солсбери на скамейке в одном из ТЦ обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оба находятся в коме. Всего от "газовой атаки" пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 года лишения свободу за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, задержанных в США.