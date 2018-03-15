Химикат, использованный для отравления Скрипаля, мог быть произведен в Британии

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности сообщил, что использованный для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля химикат мог быть произведен в Великобритании, пишут "Изветия".
По его словам, наиболее вероятным источником происхождения химиката "Новичок" "являются страны, в которых с конца 1990-х годов по настоящее время и проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания". "В РФ никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием "Новичок" не проводились", — сказал дипломат.
Кроме того, Небензя отметил, что Россия готова к расследованию инцидента с отравлением Скрипаля, а также призвал Великобританию предоставить образцы вещества, на которое ссылается британское следствие. "Это не факультативное, а обязательное требование по конвенции. Мы к такому расследованию готовы, нам бояться и скрывать нечего", — подеркнул Небензя.
Дипломат добавил, что власти Соединенного Королевства не гнушаются никакими методами в кампании по очернению России. "Сегодня мы свидетели того, что власти Соединенного Королевства ведут курс на сознательное очернительство России, не гнушаясь никакими методами", — сказал Небензя.
Напомним, ранее британские власти сделали вывод о "высокой вероятности" причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом "на основании ряда факторов". Кроме того, Британия приостанавливает двусторонние контакты с РФ и высылает дипломатов.
Экс-полковника ГРУ и его дочь обнаружили без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта.
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