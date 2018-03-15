Британия приостанавливает двусторонние контакты с РФ и высылает дипломатов

Председатель правительства добавила, что дает сотрудникам представительства одну неделю на сборы. По ее словам, действия направлены против тех, кого спецслужбы якобы уличили в работе на российскую разведку.

Лондон также приостанавливает двухсторонние контакты с Москвой на высоком уровне и отзывает приглашение, направленное ранее Сергею Лаврову. Однако премьер подчеркнула, что полный разрыв связей между странами "не соответствует национальным интересам".

Кроме того, премьер сообщила, что Британия понизит уровень представительства на предстоящем чемпионате мира по футболу: в Россию не поедут высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи. Бойкот турнира, по ее словам, пока не обсуждается.

Напомним, ранее британские власти сделали вывод о "высокой вероятности" причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом "на основании ряда факторов".

Справка

4 марта в британском городе Солсбери на скамейке в одном из ТЦ обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оба находятся в коме.

Всего от "газовой атаки" пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на 10 человек, задержанных в США.