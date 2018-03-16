Чемодан, вокзал: самые резонансные случаи высылки российских дипломатов

Британские власти объявили о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Сергей Лавров пообещал выслать британских дипломатов из России в ответ на санкции. Вспомним случаи, когда представителям официальным представителям России в других странах приходилось паковать вещи.
1. Выслали из-за дела Лугового
В июле 2007 года Лондон выслал четырех российских дипломатов за отказ со стороны Российской Федерации выдать Великобритании предпринимателя Андрея Лугового, которого местные власти обвинили в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, пишет Bfm.ru.
2. Выслали из НАТО
В апреле 2009 года двух сотрудников российского постпредства при НАТО лишили аккредитации при штаб-квартире альянса в Брюсселе. Власти Бельгии в связи с этим решили выслать россиян из страны. Москва назвала этот жест провокацией и приняла симметричные меры.
3. Выслали из-за шпионки Чапман
В 2010 году знаменитая "русская шпионка" Анна Чапман была разоблачена в США. В компании еще девяти российских агентов Чапман выслали из США, обменяв ее на Скрипаля и других россиян, обвиняемых в государственной измене и работе на западные разведки, пишет versia.ru. После разоблачения Чапман СМИ узнали, что ее отец, дипломат Василий Кущенко, являлся высокопоставленным сотрудником КГБ. Россияне, признавшие свою виновность в незаконной работе на интересы России, были обменены в венском аэропорту на четверых других россиян, осужденных ранее в РФ за шпионаж.
4. Из-за поддельных паспортов
В феврале 2011 года ирландские СМИ сообщили о высылке из страны неназванного российского дипломата. По информации прессы, правоохранительные органы страны установили, что агенты из России использовали поддельные паспорта с данными ирландских граждан.
5. Из-за медицинских страховок
В декабре 2013 года власти США обвинили нескольких российских дипломатов и членов их семей в мошенничестве с медицинскими страховками. В списке подозреваемых значилось 49 человек. В течение месяца они вернулись на родину. МИД РФ назвал эти действия попыткой взять реванш.
6. Просто так
В апреле 2014 года власти Канады выпустили предписание, обязывающее российского дипломата в Оттаве покинуть страну в течение 14 дней. Причина этого решения озвучена не была, но оно было принято на фоне ухудшения двусторонних отношений из-за событий на Украине.
7. За шпионаж в пользу России
В ноябре 2014 года в Польше арестовали полковника Войска Польского, которого подозревали в шпионаже в пользу России. Это стало поводом для высылки из страны нескольких российских дипломатов с формулировкой "за деятельность, несовместимую с их статусом".
8. Из-за якобы нападения на сотрудника посольства США
В июне 2016 года после инцидента с сотрудником американского посольства в Москве, на которого якобы напали в непосредственной близости от диппредставительства, США объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, их выслали из страны.
9. Из-за хакеров
В декабре 2016 года власти США объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дач при посольстве. Этот шаг стал ответом на хакерские атаки, в которых американское правительство обвинило Россию.
Как начался новый дипскандал
4 марта в британском городе Солсбери на скамейке в одном из ТЦ обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Оба находятся в коме. Всего от "газовой атаки" пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 года лишения свободу за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, задержанных в США.
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