Россия объявила персонами нон-грата 23 британских дипломата

Вызванному в МИД послу Британии в Москве Лори Бристоу была передана нота о принятии ряда решений в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения России в связи с инцидентом в Солсбери.

"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве", — говорится в сообщении.

Кроме того, отзывается согласие России на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращается деятельность Британского Совета в связи с неурегулированностью его статуса.

"Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", — добавили в ведомстве.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери на скамейке в одном из ТЦ обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Они, а также еще 19 человек пострадали от газа. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на 10 человек, задержанных в США.

Премьер-министр правительства Великобритании Тереза Мэй обвинила в произошедшем российскую сторону и 14 марта попросила 23 сотрудников посольства России покинуть страну в течение недели. Лондон также приостановил двухсторонние контакты с Москвой на высоком уровне. Однако Мэй подчеркнула, что полный разрыв связей между странами "не соответствует национальным интересам".