Министр обороны Великобритании посоветовал России "отойти и заткнуться"

"Что мы сделаем — посмотрим, как Россия ответит на предпринятые нами меры. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)", — сказал Уильямсон, выступая с речью в Бристоле.

Министр заявил, что Лондон внимательно оценит ответные шаги России.

"Россия, с моей точки зрения, приняла осознанное политическое решение… Часто это называется "холодной войной". Я бы сказал, что сейчас стало исключительно, исключительно зябко", — добавил он.

На своей странице в социальной сети Facebook официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова спросила: "А еще может сказать министр обороны страны, который скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ", пишут "Известия".

Захарова также отметила, что, несмотря на Конвенцию по запрещению химического оружия, Лондон не желает передавать имеющуюся у него информацию.

Напомним, ранее британские власти сделали вывод о "высокой вероятности" причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом "на основании ряда факторов". Кроме того, Британия приостанавливает двусторонние контакты с РФ и высылает дипломатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российский ответ на санкции Лондона в отношении Москвы последует очень скоро.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта.