Эксперты британской военной лаборатории установили вещество, которым был отравлен Скрипаль

22 марта Мэй представила доклад по "делу Скрипаля" на саммите ЕС канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Премьер выразила уверенность, что Россия производила это вещество.

"Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что не существует другой трактовки случившегося, кроме как той, по которой ответственность за ЧП несет Россия. Лидеры договорились поддерживать контакт в ближайшие дни", — добавили в канцелярии Терезы Мэй.

Группа ядов "Новичок" считаются результатом программы по созданию химического оружия третьего поколения. В 1987 году Советский Союз, а потом уже и Россия остановили разработки химоружия и приступили к химическому разоружению. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что все химоружие РФ уничтожила при свидетельстве ОЗХО.