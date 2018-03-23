Эксперты британской военной лаборатории установили вещество, которым был отравлен Скрипаль

Эксперты военной лаборатории в Портон-Даун (Великобритания) установили, что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, использовалось "как часть группы "Новичок". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии премьера Британии Терезы Мэй.
22 марта Мэй представила доклад по "делу Скрипаля" на саммите ЕС канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Премьер выразила уверенность, что Россия производила это вещество.
"Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что не существует другой трактовки случившегося, кроме как той, по которой ответственность за ЧП несет Россия. Лидеры договорились поддерживать контакт в ближайшие дни", — добавили в канцелярии Терезы Мэй.
Группа ядов "Новичок" считаются результатом программы по созданию химического оружия третьего поколения. В 1987 году Советский Союз, а потом уже и Россия остановили разработки химоружия и приступили к химическому разоружению. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что все химоружие РФ уничтожила при свидетельстве ОЗХО.
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