Из-за отравления Скрипаля английские футболисты привезут на ЧМ-2018 "продуктовых инспекторов"

Сборная Англии по футболу из-за скандала с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля собирается привезти на чемпионат мира в Россию своих поваров, сообщает "Интерфакс".
Британское издание The Sun пишет, что инспекторы проинспектируют местные российские продукты.
Из Англии футболисты возьмут запеченные бобы, томатный соус, шоколад, английскую горчицу и чайные пакетики, а за неделю до прибытия сборной в Россию приедет команда шеф-поваров, которая проверит местные продукты питания, сообщает газета со ссылкой на информаторов Футбольной ассоциации Англии (FA).
"Вся используемая пища будет проверена и проверена строго. Главное, чтобы перед матчами игроки не испытывали проблем", — сказал собеседник из FA.
Также обследованию подлежат мясо, рыба, фрукты, овощи, рис и макароны, из которых будут готовить на тренировочной базе в Финском заливе. Вода и молоко также проинспектируют, пишет znak.com.
Маловероятно, что Англия станет бойкотировать ЧМ-2018, прогнозирует The Sun.
Из-за отравления бывшего российского полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о выселении из страны 23 российских дипломатов. Кроме этого первые лица Британии, включая членов королевской семьи, не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию этим летом.
Ранее сообщалось, что вышел из комы офицер полиции, один из первых прибывший на место происшествия в Лондоне, где обнаружили без сознания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщила глава МВД Великобритании Амбер Радд. По ее словам состояние полицейского по-прежнему неутешительно, но есть улучшение.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.