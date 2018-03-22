Из-за отравления Скрипаля английские футболисты привезут на ЧМ-2018 "продуктовых инспекторов"

Британское издание The Sun пишет, что инспекторы проинспектируют местные российские продукты.

Из Англии футболисты возьмут запеченные бобы, томатный соус, шоколад, английскую горчицу и чайные пакетики, а за неделю до прибытия сборной в Россию приедет команда шеф-поваров, которая проверит местные продукты питания, сообщает газета со ссылкой на информаторов Футбольной ассоциации Англии (FA).

"Вся используемая пища будет проверена и проверена строго. Главное, чтобы перед матчами игроки не испытывали проблем", — сказал собеседник из FA.

Также обследованию подлежат мясо, рыба, фрукты, овощи, рис и макароны, из которых будут готовить на тренировочной базе в Финском заливе. Вода и молоко также проинспектируют, пишет znak.com.

Маловероятно, что Англия станет бойкотировать ЧМ-2018, прогнозирует The Sun.

Из-за отравления бывшего российского полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о выселении из страны 23 российских дипломатов. Кроме этого первые лица Британии, включая членов королевской семьи, не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию этим летом.

Ранее сообщалось, что вышел из комы офицер полиции, один из первых прибывший на место происшествия в Лондоне, где обнаружили без сознания бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщила глава МВД Великобритании Амбер Радд. По ее словам состояние полицейского по-прежнему неутешительно, но есть улучшение.