"Фарс провалился": Совфед отреагировал на угрозы Британии ликвидировать "логово шпионов"

Британские власти, по мнению сенатора, могут пойти на это лишь с одной целью: нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях в надежде на то, "что к этому конфликту присоединятся и другие союзники, как это было с высылкой дипломатов".

Причина, по словам Джабарова, в том, что фарс с обвинениями России в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, по сути, провалился, и реально у Великобритании нет никаких доказательств причастности России к этому инциденту.

По словам сенатора, вопрос о закрытии торгпредства может быть поставлен, чтобы последнее слово, по мнению британцев, оставалось за ними. При этом у России "масса возможностей" для ответа на недружественные действия Лондона, добавил Джабаров.

Владимир Джабаров,

первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам:

- Пока госпожа Тереза Мэй со своим министром Борисом Джонсоном не остановятся, то, к сожалению, проблемы в наших отношениях будут нарастать. Хотя Россия всегда протягивала и протягивает руку сотрудничества.

Напомним, представители Великобритании назвали торговое представительство России в Лондоне "логовом шпионов", теперь рассматривается вопрос о его закрытии.