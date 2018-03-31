"Фарс провалился": Совфед отреагировал на угрозы Британии ликвидировать "логово шпионов"

Закрытие торгового представительства России в Лондоне, которым грозит Великобритания, "не приведет к глобальным проблемам" для нашей страны — в этом уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщили "Вести.Ru".
Британские власти, по мнению сенатора, могут пойти на это лишь с одной целью: нагнетать ситуацию в двусторонних отношениях в надежде на то, "что к этому конфликту присоединятся и другие союзники, как это было с высылкой дипломатов".
Причина, по словам Джабарова, в том, что фарс с обвинениями России в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, по сути, провалился, и реально у Великобритании нет никаких доказательств причастности России к этому инциденту.
По словам сенатора, вопрос о закрытии торгпредства может быть поставлен, чтобы последнее слово, по мнению британцев, оставалось за ними. При этом у России "масса возможностей" для ответа на недружественные действия Лондона, добавил Джабаров.
Владимир Джабаров,
первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам:
- Пока госпожа Тереза Мэй со своим министром Борисом Джонсоном не остановятся, то, к сожалению, проблемы в наших отношениях будут нарастать. Хотя Россия всегда протягивала и протягивает руку сотрудничества.
Напомним, представители Великобритании назвали торговое представительство России в Лондоне "логовом шпионов", теперь рассматривается вопрос о его закрытии.
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