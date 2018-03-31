В Великобритании нашли "логово российских шпионов"

Собеседники Telegraph заявили, что торгпредство якобы является "логовом шпионов", именно поэтому встал вопрос о его возможной ликвидации.

Напомним, российско-британские отношения ухудшились после того, как Британский агент и бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что при покушении использовалось нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое разработала российская военная разведка. Великобритания заявляет, что за организацией нападения на экс-сотрудника ГРУ стоит Россия.

Ранее Британия выслала 23 российских дипломата, а 30 марта по непонятным причинам задержала на три часа в лондонском аэропорту Хитроу рейс российской авиакомпании. Пассажирам было сказано покинуть салон, при этом никаких объяснений дано не было. В результате вылет в Москву, намеченный на 17.15, состоялся лишь в 22.55 по Гринвичу.