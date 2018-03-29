Дело Скрипаля: стало известно, где отравили двойного агента и его дочь

Детективы полагают, что Скрипали впервые подверглись воздействию ядовитого вещества у себя дома, так как наибольшую концентрацию яда нашли возле входной двери.

"Сейчас мы считаем, что Скрипали сначала вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом возле своей входной двери. Поэтому мы сосредотачиваем большую часть наших усилий вокруг этого места. Те, кто живет в этом районе в Солсбери, могут столкнуться с обысками и следственными действиями, но я хочу заверить, что никаких рисков нет и наши действия являются предупредительными мерами", — сказал ведущий координатор по борьбе с терроризмом Дин Хейдон, пишет bfm.ru.

Каким образом Скрипали не только не получили смертельную дозу сразу же у дверей своего дома, но и посетили после этого несколько мест в Солсбери на большом удалении от точки первого контакта с нервно-паралитическим веществом — абсолютно не ясно.

Расследование, в котором задействованы около 250 детективов, будет продолжаться "в течение нескольких недель или даже месяцев".