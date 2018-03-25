СМИ нашли близкую подругу отравленного Скрипаля, которая очень напугана

Сейчас она слишком напугана, чтобы рассказать полиции о последних днях перед отравлением. "Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях. Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится", — заявил источник.

4 марта в британском городе Солсбери на скамейке в одном из ТЦ обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оба в коме.

Суд Лондона заявил о неизменном критическом состоянии отравленного экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Судья не исключает также негативной тенденции и отмечает, что их состояние может быстро ухудшиться.

Лидеры стран Евросоюза приняли решение отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера. В то же время, по данным газеты The Guardian, ряд европейских стран рассматривают возможность выслать из страны российских дипломатов.