СМИ нашли близкую подругу отравленного Скрипаля, которая очень напугана

У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого отравили в британском Солсбери, была близкая подруга, пишет RT. О ней в интервью The Telegraph рассказал источник из окружения пары.
Сейчас она слишком напугана, чтобы рассказать полиции о последних днях перед отравлением. "Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях. Когда она увидела новости о том, что случилось, то сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится", — заявил источник.
4 марта в британском городе Солсбери на скамейке в одном из ТЦ обнаружили без сознания экс-полковника ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оба в коме.
Суд Лондона заявил о неизменном критическом состоянии отравленного экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Судья не исключает также негативной тенденции и отмечает, что их состояние может быстро ухудшиться.
Лидеры стран Евросоюза приняли решение отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера. В то же время, по данным газеты The Guardian, ряд европейских стран рассматривают возможность выслать из страны российских дипломатов.
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