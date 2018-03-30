Дело Скрипаля: британские врачи рассказали о состоянии здоровья дочери двойного агента

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия пошла на поправку, сообщает "Интерфакс".
"Мы рады сообщить, что Юлия Скрипаль быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии", — говорится в заявлении представителя британской Национальной службы здравоохранения (NHS). По последним данным, дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и может говорить, сообщает BBC со ссылкой на заявление медиков. По словам доктора больницы города Солсбери Кристин Бланшард, Юлия Скрипаль "хорошо отреагировала на лечение".
Пациентке продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме, состояние больной стабильное.
При этом сам экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль находится в стабильно критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что сыщики Скотланд-Ярда пришли к выводу, что Скрипаль и его дочь впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя в доме, пишет bfm.ru. По данным полиции, наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери дома.
Каким образом Скрипали не только не получили смертельную дозу сразу же у дверей своего дома, но и посетили после этого несколько мест в Солсбери на большом удалении от точки первого контакта с нервно-паралитическим веществом — абсолютно не ясно.
Расследование, в котором задействованы около 250 детективов, будет продолжаться в течение нескольких недель или даже месяцев.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.