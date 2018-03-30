Дело Скрипаля: британские врачи рассказали о состоянии здоровья дочери двойного агента

"Мы рады сообщить, что Юлия Скрипаль быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии", — говорится в заявлении представителя британской Национальной службы здравоохранения (NHS). По последним данным, дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и может говорить, сообщает BBC со ссылкой на заявление медиков. По словам доктора больницы города Солсбери Кристин Бланшард, Юлия Скрипаль "хорошо отреагировала на лечение".

Пациентке продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме, состояние больной стабильное.

При этом сам экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль находится в стабильно критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что сыщики Скотланд-Ярда пришли к выводу, что Скрипаль и его дочь впервые попали под воздействие нервно-паралитического вещества у себя в доме, пишет bfm.ru. По данным полиции, наибольшая концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери дома.

Каким образом Скрипали не только не получили смертельную дозу сразу же у дверей своего дома, но и посетили после этого несколько мест в Солсбери на большом удалении от точки первого контакта с нервно-паралитическим веществом — абсолютно не ясно.

Расследование, в котором задействованы около 250 детективов, будет продолжаться в течение нескольких недель или даже месяцев.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта.