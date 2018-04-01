Российский посол считает, что Британия еще ответит за отравление Скрипаля

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — это провокация британских спецслужб. "Я уверен, что Россия не выпустит британцев из правового поля, им придется отвечать", — заявил дипломат в интервью телеканалу НТВ.
У российской стороны есть серьезные основания видеть в "деле Скрипаля" провокацию британских спецслужб, сообщил посол.
"У нас очень серьезные подозрения, что эту провокацию осуществили британские спецслужбы. С нами отказываются сотрудничать, нам не представляют никакой фактуры", — сказал Яковенко. Он считает, что информацию об этом "засекретить не удастся".
Посол также отметил, что английские спецслужбы могли устроить нападение на Скрипалей в Солсбери, чтобы отвлечь внимание населения от Brexit. Он добавил, что возможна другая причина — попытка Британии получить ведущую роль среди западных стран в сдерживании России.
26 марта стало известно, что более сотни российских дипломатов должны будут покинуть США и более дюжины европейских стран, в том числе Украину, Францию и Германию. Причиной дипломатического скандала стало обвинение Великобритании в адрес Москвы. Также стало известно, что Россия в ответ вышлет более 50 британских дипломатов.
По мнению британских властей, Россия причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. Москва отрицает все обвинения и квалифицирует случившееся со Скрипалями как террористический акт.
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