Российский посол считает, что Британия еще ответит за отравление Скрипаля

У российской стороны есть серьезные основания видеть в "деле Скрипаля" провокацию британских спецслужб, сообщил посол.

"У нас очень серьезные подозрения, что эту провокацию осуществили британские спецслужбы. С нами отказываются сотрудничать, нам не представляют никакой фактуры", — сказал Яковенко. Он считает, что информацию об этом "засекретить не удастся".

Посол также отметил, что английские спецслужбы могли устроить нападение на Скрипалей в Солсбери, чтобы отвлечь внимание населения от Brexit. Он добавил, что возможна другая причина — попытка Британии получить ведущую роль среди западных стран в сдерживании России.

26 марта стало известно, что более сотни российских дипломатов должны будут покинуть США и более дюжины европейских стран, в том числе Украину, Францию и Германию. Причиной дипломатического скандала стало обвинение Великобритании в адрес Москвы. Также стало известно, что Россия в ответ вышлет более 50 британских дипломатов.

По мнению британских властей, Россия причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. Москва отрицает все обвинения и квалифицирует случившееся со Скрипалями как террористический акт.