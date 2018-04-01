И рыбку съесть: Германия поддержала высылку дипломатов, но надеется на поддержку России

Он считает, что высылка сотрудников диппредставительств значит нечто большее, чем просто поддержка Великобритании. "Тесная сплоченность европейцев при выборе мер в отношении России была важна как сигнал единства", — подчеркнул Маас.

В то же время он уверен, что Россия является для Евросоюза важным партнером в делах, касающихся решения региональных конфликтов и поддержания мирового порядка. "Мы открыты для диалога и рассчитываем, что доверие будет постепенно восстановлено, если и Россия со своей стороны к этому готова", — подчеркнул глава МИД Германии.

26 марта стало известно, что более сотни российских дипломатов должны будут покинуть США и более дюжины европейских стран, в том числе Украину, Францию и Германию. Причиной дипломатического скандала стало обвинение Великобритании в адрес Москвы.

Также стало известно, что Россия вышлет более 50 британских дипломатов в ответ на решение МИД Великобритании выдворить представителей российской дипмиссии. Так Россия хочет соблюсти паритет — количество работников британских генконсульств в России должно совпадать с числом российских дипломатов в Соединенном королевстве.

По мнению британских властей, Россия причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. Москва отрицает все обвинения и квалифицирует случившееся со Скрипалями как террористический акт.