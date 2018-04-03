Лавров обвинил страны Запада в "откровенной лжи" по "делу Скрипаля"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Великобритания, США и поддержавшие их страны отбросили все приличия, передает РИА "Новости". "Сейчас, по-моему, наши западные партнеры — я имею в виду, прежде всего, Великобританию, Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, — все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно, настаиваем, что любые обвинения, утверждения необходимо обосновывать фактами", — сказал Лавров.

По его словам, Россия больше всех заинтересована в том, чтобы установить истину и узнать правду о судьбе своих граждан. По словам Лаврова, не от России зависит, как далеко все зайдет: "Как в детстве говорили, "кто первый начал, тот должен и остановиться".