Лондон обвиняют в уничтожении улик на месте отравления Скрипаля

Дезинфекция Солсбери включает в себя "сжигание потенциально зараженных предметов". По мнению российских дипломатов, это уничтожит важные и ценные вещественные доказательства.

В посольстве не удивились появлению новой версии со стороны британских властей, по которой отравление произошло с помощью вещества в жидком виде. Количество версий сейчас довольно велико. Утверждалось, что отравляющее вещество было распылено через вентиляционную систему автомобиля, затем — что оно было нанесено на ручку входной двери дома Скрипаля прозрачным гелем, и вот теперь речь идет о "жидкости".