Лондон обвиняют в уничтожении улик на месте отравления Скрипаля

Британия уничтожает важные улики по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и заметает следы. Такое заявление в Facebook сделало посольство России в Лондоне в ответ на начало операции по очистке мест в Солсбери, связанных с инцидентом, пишет РБК.
Дезинфекция Солсбери включает в себя "сжигание потенциально зараженных предметов". По мнению российских дипломатов, это уничтожит важные и ценные вещественные доказательства.
В посольстве не удивились появлению новой версии со стороны британских властей, по которой отравление произошло с помощью вещества в жидком виде. Количество версий сейчас довольно велико. Утверждалось, что отравляющее вещество было распылено через вентиляционную систему автомобиля, затем — что оно было нанесено на ручку входной двери дома Скрипаля прозрачным гелем, и вот теперь речь идет о "жидкости".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.