Швейцарская лаборатория ответила на заявление Лаврова о деле Скрипаля

На своей странице в Twitter сотрудники лаборатории заявили, что не могут давать комментарии по сведениям, касающимся проведенной экспертизы.

"Будучи лабораторией, назначенной ОЗХО , мы не можем независимо комментировать это", — говорится в сообщении.

При этом в следующем сообщении они подчеркнули, что "только специалисты ОЗХО могут дать комментарий по этому утверждению"

"Мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировал вещество. Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить", — сообщили в лаборатории.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP — Spiez Laboratory (@SpiezLab) 14 апреля 2018 г.

Напомним, Сергей Лавров сообщил, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить веществом BZ, которое стояло на вооружении стран НАТО.