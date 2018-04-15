Швейцарская лаборатория ответила на заявление Лаврова о деле Скрипаля

Сегодня, 16:42.
Политика

Сотрудники швейцарской лаборатории прокомментировали слова Сергея Лаврова о том, что Скрипаля и его дочь отравили веществом BZ, пишут "Известия".

Пробирки. В лаборатории.
Пробирки. В лаборатории. Фото: СС0.

На своей странице в Twitter сотрудники лаборатории заявили, что не могут давать комментарии по сведениям, касающимся проведенной экспертизы.

"Будучи лабораторией, назначенной ОЗХО , мы не можем независимо комментировать это", — говорится в сообщении.

При этом в следующем сообщении они подчеркнули, что "только специалисты ОЗХО могут дать комментарий по этому утверждению"

"Мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировал вещество. Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить", — сообщили в лаборатории.

Напомним, Сергей Лавров сообщил, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить веществом BZ, которое стояло на вооружении стран НАТО.

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