Лавров заявил, что Скрипалей могли отравить веществом, стоявшим на вооружении стран НАТО

Сергей Лавров сообщил, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить веществом BZ, которое стояло на вооружении стран НАТО. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра в Швейцарии, который и проанализировал пробы, пишет "Газета.ру".
Экспертиза показала, что данный нервно-паралитический газ находился на вооружении Великобритании и США.
"Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия", — сказал Лавров.
Он отметил, что BZ — это вещество, временно выводящее человека из строя: психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток.
"Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось", — подчеркнул министр.
Специалисты также обнаружили в образцах следы нервно-паралитического вещества А234, высокая концентрация которого может привести к смерти. Однако, считает Лавров, учитывая высокую летучесть этого вещества и то, что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным, вопрос об обнаружении швейцарскими экспертами А234 в чистом виде представляется крайне подозрительным.
"Клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ", — отметил глава МИД РФ.
Напомним, 4 марта двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери, как заявили британские власти — с признаками отравления "Новичком". Премьер Британии Тереза Мэй обвинила в причастности к отравлению Россию, та в ответ заявила, что это провокация западных спецслужб.
Справка
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 года лишения свободу за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, задержанных в США.
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