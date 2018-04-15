Лавров заявил, что Скрипалей могли отравить веществом, стоявшим на вооружении стран НАТО

Экспертиза показала, что данный нервно-паралитический газ находился на вооружении Великобритании и США.

"Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия", — сказал Лавров.

Он отметил, что BZ — это вещество, временно выводящее человека из строя: психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток.

"Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось", — подчеркнул министр.

Специалисты также обнаружили в образцах следы нервно-паралитического вещества А234, высокая концентрация которого может привести к смерти. Однако, считает Лавров, учитывая высокую летучесть этого вещества и то, что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным, вопрос об обнаружении швейцарскими экспертами А234 в чистом виде представляется крайне подозрительным.

"Клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ", — отметил глава МИД РФ.

Напомним, 4 марта двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери, как заявили британские власти — с признаками отравления "Новичком". Премьер Британии Тереза Мэй обвинила в причастности к отравлению Россию, та в ответ заявила, что это провокация западных спецслужб.

Справка

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен в России в 2016 году к 13 года лишения свободу за шпионаж в пользу Великобритании. Он оказался в Британии спустя несколько лет после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, задержанных в США.