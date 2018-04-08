СМИ: Скрипалям предложат переехать в США под новыми именами

Сегодня, 12:39.
Политика

Британскому шпиону и экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, а также его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sunday Times.
 

Флаг США.
Флаг США. Фото: Ed Garcia, CC BY 2.0, part from original.

Такая мера направлена на "защиту от новых покушений". Они будут жить под новыми именами, сообщает издание со ссылкой на источника в британском правительстве.

Сотрудники британской секретной службы Ми-6 обратились к коллегам из ЦРУ по поводу вопроса выбора страны, в которую следует переселить Скрипалей. Среди стран также были Канада, Австралия и Новая Зеландия.

По данным источников СМИ, оба пострадавших находятся в сознании и в скором времени смогут помочь следствию.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом в британском Солсбери. Сразу после инцидента Лондон бездоказательно обвинил в произошедшем Россию. Москва категорически обвинения отвергла.

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