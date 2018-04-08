СМИ: Скрипалям предложат переехать в США под новыми именами

Британскому шпиону и экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, а также его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sunday Times.
Такая мера направлена на "защиту от новых покушений". Они будут жить под новыми именами, сообщает издание со ссылкой на источника в британском правительстве.
Сотрудники британской секретной службы Ми-6 обратились к коллегам из ЦРУ по поводу вопроса выбора страны, в которую следует переселить Скрипалей. Среди стран также были Канада, Австралия и Новая Зеландия.
По данным источников СМИ, оба пострадавших находятся в сознании и в скором времени смогут помочь следствию.
Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом в британском Солсбери. Сразу после инцидента Лондон бездоказательно обвинил в произошедшем Россию. Москва категорически обвинения отвергла.
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