Небензя: новые факты могут изменить "дело Скрипаля"

"Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело", — сказал Небензя.

Постпред России в целом усомнился в правдоподобности инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом в британском Солсбери. Сразу после инцидента Лондон бездоказательно обвинил в произошедшем Россию. Москва категорически обвинения отвергла.

В начале апреля глава секретной лаборатории Минобороны Британии признал, что эксперты не смогли установить источник вещества "Новичок", которым, по утверждению Лондона, отравили Скрипалей. В последующем в британском МИД заявили, что выводы о причастности России к инциденту в Солсбери сделан в том числе на основании собственных оценок информации.



