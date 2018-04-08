Небензя: новые факты могут изменить "дело Скрипаля"

Новые факты, связанные с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, могут существенно изменить представление об инциденте в Солсбери. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в интервью в эфире Первого канала, сообщает РИА Новости.
"Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело", — сказал Небензя.
Постпред России в целом усомнился в правдоподобности инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери.
Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом в британском Солсбери. Сразу после инцидента Лондон бездоказательно обвинил в произошедшем Россию. Москва категорически обвинения отвергла.
В начале апреля глава секретной лаборатории Минобороны Британии признал, что эксперты не смогли установить источник вещества "Новичок", которым, по утверждению Лондона, отравили Скрипалей. В последующем в британском МИД заявили, что выводы о причастности России к инциденту в Солсбери сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
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