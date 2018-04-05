Белый дом призвал другие стран проявить "жестокость" по отношению к России

"Мы были жестоки с Россией и продолжим быть таковыми, чтобы она изменила свое поведение", — сказала Сандерс.

Она подчеркнула, что американская сторона высылает персонал в количестве 60 человек, в то время как другие страны "выслали 4-5 человек" и выразила надежду на то, что другие страны "сделают больше".

Ранее о необходимости "жесткого" диалога с Москвой рассказал президент США Дональд Трамп.

"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп. Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", — сказал глава Белого дома на встрече с президентами Эстонии, Латвии и Литвы, которая состоялась во вторник.

США, Канада, Украина, Норвегия и еще ряд 16 стран Евросоюза 26 марта приняли решение о высылке российских дипломатов после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта.