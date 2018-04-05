Белый дом призвал другие стран проявить "жестокость" по отношению к России

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс призвала мировое сообщество усилить давление на Россию, чтобы изменить поведение руководства страны, передает РИА "Новости". Пример жесткого отношения США готовы продемонстрировать сами.
"Мы были жестоки с Россией и продолжим быть таковыми, чтобы она изменила свое поведение", — сказала Сандерс.
Она подчеркнула, что американская сторона высылает персонал в количестве 60 человек, в то время как другие страны "выслали 4-5 человек" и выразила надежду на то, что другие страны "сделают больше".
Ранее о необходимости "жесткого" диалога с Москвой рассказал президент США Дональд Трамп.
"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп. Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", — сказал глава Белого дома на встрече с президентами Эстонии, Латвии и Литвы, которая состоялась во вторник.
США, Канада, Украина, Норвегия и еще ряд 16 стран Евросоюза 26 марта приняли решение о высылке российских дипломатов после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта.
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