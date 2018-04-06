Дочь Скрипаля позвонила сестре и рассказала подробности про отравление

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"Я рада сообщить, что мое состояние улучшается с каждым днем". В заявлении, которое от имени Юлии Скрипаль опубликовала 5 апреля пресс-служба британской полиции, она рассказала, что пришла в себя примерно неделю назад. (Разговор на ролике YouTube вызывает вопросы):

В каком состоянии ее отец, в заявлении не сказано, но прямо перед тем, как оно было опубликовано Скотленд-Ярдом, двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль передала телеканалу "Россия 1" аудиозапись. Как утверждает Виктория, Юлия сама позвонила ей 4 апреля вечером и сказала, что они идут на поправку.

Юлия: Все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые. Виктория: У папы все нормально? Юлия: Все нормально, сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормально, ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь, все о'кей.

Ведущие "России 1" отметили, что подлинность разговора не подтверждена.

Родственники Скрипалей

Интересно, что с Викторией у Юлии некоторое время назад был конфликт, писал "МК". Юлия продала отцовскую квартиру в ведомственном доме в Крылатском и купила квартиру поменьше в Фили-Давыдково. За это ее осудили родственники, посчитавшие такое решение следствием давления жениха Юлии, который планировал купить Range Rover.

Родственники Скрипалей живут в России: Виктория в Ярославле, там же мать Сергея Скрипаля Елена Яковлевна, еще одна его племянница Елена — в Приморском крае. Неизвестно, звонила ли еще кому-то Юлия, например, парню, за которого собиралась замуж. По данным СМИ, молодой человек по имени Стас в последний раз говорил с Юлией по телефону 3 марта — перед тем, как она села в самолет. С журналистами он не общается.

На данный момент двоюродная сестра Юлии Виктория — единственная из родных Скрипалей, кто открыто дает интервью прессе.

А был ли мальчик?

Лондон пока не опроверг, хотя и не подтвердил подлинность записи звонка, которую Виктория передала российскому телеканалу. Из слов Юлии следует, что на поправку идет не только она, но и ее отец, хотя раньше британские власти оценивали состояние Сергея Скрипаля как критическое. Может быть, двойному агенту успели ввести антидот?

Игорь Никулин,

бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию:

— Для этого операция должна идти под полным контролем британских спецслужб и рассчитана буквально по секундам. Скорая должна была стоять за углом, у врачей в шприцах уже быть антидот, которого, как утверждает Вил Мирзаянов, не существует. Судя по тому, что они этим веществом занимаются уже как минимум 20 лет, я думаю, что они все-таки что-то нашли. Если опять-таки речь идет о том веществе, о котором все говорят.

Других подтверждений того, что Сергей Скрипаль идет на поправку, пока нет. Неизвестно, видела ли Юлия отца своими глазами или ей кто-то сообщил о его состоянии. Ясность могла бы внести встреча Юлии с представителями российского консульства. Великобритания передала дочери Скрипаля предложение российского посольства.

Срочная нота

"Сразу после окончания сегодняшней пресс-конференции посла Александра Яковенко мы получили срочную ноту МИД Великобритании. Как информировал нас Форин-офис, после того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда", — сказал представитель российского посольства. Девушке передано предложение о предоставлении консульского доступа, сообщает РИА Новости.

"Теперь она может решить, когда принять это предложение. На сегодняшний день она этого не сделала", — отметили в британском МИД.

Расследование дела продолжается.

Новости от британской разведки

Британская разведка утверждает, что вещество, которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области, сообщила 6 апреля The Times. Об этом проинформировали представители британских разведывательных агентств на специальном инструктивном совещании союзников Соединенного Королевства, пишет ТАСС.

"Дело Скрипалей"

4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что к покушению причастна Россия. Кремль все обвинения отверг.

Ранее Путин назвал количество стран, в которых производят нервно-паралитический газ "Новичок" . Глава государства также удивился скорости, с которой выдвинули обвинения по "делу Скрипаля", и напомнил о заявлении Скотланд-Ярда о необходимости не менее двух месяцев для полноценного расследования.