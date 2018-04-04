Путин назвал количество стран, в которых производят нервно-паралитический газ "Новичок"

Владимир Путин,

президент РФ:

— Мы вскользь затронули тему. Господин президент поставил вопросы на этот счет. Я ему изложил нашу позицию. Как вы знаете, я сам об этом инциденте узнал из СМИ. Хочу к этому только добавить — по данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества.

Глава государства также удивился скорости, с которой выдвинули обвинения по "делу Скрипаля", и напомнил заявление Скотланд-Ярда о необходимости не менее двух месяцев для полноценного расследования.

Путин о деле Скрипаля: Английская лаборатория не смогла установить страну происхождения газа. Вызывает удивление скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания pic.twitter.com/s5fVi0RyAn — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 апреля 2018 г.

Владимир Путин сообщил, что 4 апреля "мы созываем сессию Исполкома международной организации по запрещению химического оружия для того, чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом", пишет polit.ru.

"Как минимум, мы поставили там двадцать вопросов для обсуждения. И надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло", — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что Следственный комитет РФ продолжит расследование уголовного дела по факту отравления Скрипалей.

Правительству Великобритании придется извиниться перед Россией за обвинения в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это еще история долгая, маразм зашел слишком далеко. К нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится, но неизбежны такие вот прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться", — заявил пресс-секретарь президента.

4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что к покушению причастна Россия. Кремль все обвинения отверг.